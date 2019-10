A 40 años de su nacimiento, The Cure anuncia tres nuevos discos. En una entrevista con el medio mexicano Zócalo, el cantante Robert Smith habló de la posibilidad aumentada de cortar con un silencio discográfico que data de 2008 cuando editaron 4:13 Dream.

"En realidad tengo preparados tres álbumes, dos de ellos más avanzados. El primero será el que daremos a conocer ya muy pronto. Pienso que el primer sencillo, o todo el disco, saldrá esta Navidad, o un poco antes. Lleva como título Live From the Moon, aunque y seguramente, cambiará de nombre”, contó el vocalista.

“Si hablamos del primer disco, de canciones inéditas, lleva el estilo de The Cure, pero mucho más oscuro y emocional, incluso creo que hoy en día aún me cuesta interpretar algunas de las nuevas canciones porque salieron muy de las entrañas, me solté en ellas, saqué todo lo que traía y me inspiré en transiciones, pérdidas, en la ausencia física de mi madre, de mi padre, de mi hermano... ¡qué dolor!", detalló Smith.

"El segundo disco, que ya tengo más avanzado, se refiere a piezas mucho más libres y con una sonoridad más pronunciada, más fuerte, y que para grabarlas tiene que ser en vivo, sí, con esa experiencia de armar un concepto sustentado en la interpretación del momento.

"El tercero, que es una locura, es un disco de ruido, con aspectos y ambientes diversos, todo ello basado en las experiencias sobre un escenario o en mis trayectos, en situaciones donde el ruido está presente y al que estamos tan acostumbrados que ya no le ponemos atención", precisó el músico, de 60 años, que junto a The Cure se presentó el último martes en la capital mexicana.