Griselda Siciliani y la tapa del disco de Fito: “No soy yo"

Tras anunciar su separación de Adrián Suar, a Griselda Siciliani se le atribuyeron romances pero todos fueron negados por ella misma. El más reciente en la lista es Fito Páez.

Todo comenzó porque, días atrás, la actriz piropeó al cantante rosarino

"Dije que es guapo, pero ese comentario lo podría poner por cualquiera de ustedes. ¿A quién no le gusta Fito? ¿Si me gusta como hombre? También", dijo Siciliani.

La otra versión que involucraba a la ex protagonista de Nina y el cantante rosarino estaba relacionada con la tapa del nuevo disco del autor de “Circo beat.”

La panelista de Infama Sofía Macaggi deslizó una “sospecha” en torno a la posibilidad de que el cuerpo de mujer que aparece en la portada de La ciudad liberada sea el de Griselda. Pero ella misma, al ser consultada por Clarin, aseguró: “No soy yo.”

“Yo no busco nada, no tengo la desesperación ni me enrolo en la lista de las solteras. Como que no pertenezco a ese lugar. Ni siquiera me entusiasma que me presenten a alguien", sostuvo Griselda en una entrevista con la revista Gente.

Por su parte, Fito publicó en redes sociales la tapa de su nuevo disco. En ella se lo ve maquillado y, como ya se explicó, con cuerpo de mujer. La sesión fotográfica estuvo a cargo de Nora Lezano y el concepto gráfico, del diseñador Alejandro Ros.