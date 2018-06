Habló el hijo de Carlos Menem y Cecilia Bolocco: "No necesito un papá"

“No me hace falta un papá”. Máximo Saúl Menem Bolocco, el hijo de 14 años del ex presidente Carlos Menem, rompió el silencio y habló de la problemática relación que mantiene con sus hermanos y su papá.

“Pepo (actual pareja de Cecilia Bolocco) es mi papá. Con Carlos (Menem) no hablamos mucho, la última vez que lo vi fue en noviembre de 2016. Ahora nos vimos y nos dijimos 'te quiero'”, aseguró Máximo, después del conflictivo encuentro que tuvieron el fin de semana.

Ese encuentro venía bien hasta que sorpresivamente Máximo se fue del asado familiar del domingo, ante la llegada de su hermano Carlos Nair.

“Me fui del asado porque no quería verlo a Carlitos, él no habló bien de mi tía y mi madrina Diana Bolocco (hermana de Cecilia). Y nunca tuve buena relación con Zulemita”, aseguró en diálogo con el programa Involucrados.

“Quisiera poder comunicarme con él fácilmente, cuando era chico lloré mucho, antes de Pepo, él ni siquiera me mandaba regalos para mi cumpleaños y mi mamá me compraba cosas gigantes y me decía que los mandaba él. Ella me dice que lo tengo que querer como sea, por eso me trae a verlo”, contó sobre la relación con su padre.

Luego, explicó por qué publicó hace unas semanas atrás en su cuenta de Instagram una dura carta contra Zulemita, al señalarla como la responsable de su casi nula comunicación con su padre. "Cuando subí la carta era porque Zulemita me había bloqueado. Intenté muchas veces ver a mi papá, él está muy bien de salud y lo veo muy capaz de viajar a Chile".

"A mi mamá no la dejan entrar a la casa de mi papá, y a él no lo dejan salir. Yo ni siquiera puedo hablar con él por teléfono. Tengo miedo de ir a la casa de mi padre, no sé qué me puede hacer Zulemita. Me da miedo que me grite, pasarlo mal. En toda mi vida, a mi papá lo vi seis o siete veces", finalizó Máximo.