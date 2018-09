Ike Parodi: “Sabía que algún día iba a grabar un disco con mis canciones"

“Yo sabía que algún día iba a grabar un disco con mis canciones. Lo sabía, pero no accionaba”, contó Ike Parodi a Rosario3.com. Hasta que en septiembre de 2017 recibió el llamado del productor Gustavo Lozano y con él, el ofrecimiento del primer disco solista.

¿La culpa es del productor entonces? “Sí”, respondió Ike, entre risas. “Dije «y bueno, dale». Y en ese dale y dale salimos para adelante”

Ese “para adelante” tuvo su dinámica: componer, grabar partes en una guitarra acústica y registrar los demos en el home studio del productor. Con bases, guitarras y teclados plasmados, se sumaron las voces.

El resultado son las siete canciones de Al amanecer: seis propias y una reversión de "Escenario cuadrado", el clásico de Vudú.

No fue esta la primera vez que la intuición se convirtió en certeza para Ike. Antes del disco solista, de la llamada del productor e incluso de Vudú, no estaba el cantante, sino el armoniquista que sentía que podía cantar.

“Teníamos una banda, yo tenía unos 18 años. Y apareció una fecha para tocar. Yo no era el cantante, sino otro chico. Se fue, con la fecha a dos meses. Entonces dije: «Yo me animo a cantar». No sé, lo presentía. Y al instante de empezar a cantar, lo sentí así. Seguramente debo haber desafinado mucho. Pero sentía que cantar me daba una sensación de libertad”, contó el músico y vocalista de 44 años.



—Después de 18 años y seis discos con Vudú, tu nombre y apellido ahora son “la banda”. ¿Cómo te llevás eso?

—Está bueno. Es una sensación nueva, distinta. Es como cuando aprendés a andar en bicicleta solo.

—En la canción “Solitario” decís frases como “hoy sos vos”, “dejás salir tu voz” y hasta te comparás con un llanero. De poco a mucho, ¿Cuánto hay de autobiográfico?

—¡Un móntón! (risas) Casi todo, te diría (más risas)

—“Bajo el sol” es una suerte de llamado a pelear por lo que se quiere. Y también es una suerte de reconocimiento a que los derechos adquiridos son consecuencia de las luchas previas. ¿Cómo surgió?

—La letra salió después de ver un documental sobre Victoria Ocampo. Aunque podría ser Evita o cualquier otra mujer. Y la canción también habla de otras personalidad que influyeron, como Malcolm X. Era el momento en que estaba escribiendo canciones y ahí apareció este reconocimiento a la lucha por lo que se quiere, por la libertad; más las allá de la condición social o económica.

—En el disco se escuchan blues, rock, folk country y hasta soul

—Todo eso. Hay baladas, canciones de fogón. Creo que es un disco muy variado pero que tiene un tinte que lo lleva al formato de canción todo el tiempo.

—¿Y qué otras músicas escuchás?

—De todo. Siempre escuché de todo. Fui fan de Los Beatles, Rolling Stones, Queen, David Lebón, Charly García, Pappo. Es inmenso el universo musical. Lo veo acá, mientras miro los discos.

El resultado de todo ese proceso sonará en vivo este viernes a las 21, en el Complejo Cultural Atlas, Mitre 645, “con un montón de invitados”

“Hay uno en casi en cada canción (y son 16, según adelantó). Quiero festejar la presentación de este disco con músicos y amigos”, cerró Ike.

La banda “estable” que lo acompaña está integrada por Tutu Rufus, en bajo; Palmo Addario, en guitarras; y Bruno Acanfora, en teclados; y Taca Carleso en batería.

Ficha técnica



Al amanecer fue grabado entre los meses de diciembre de 2017 y febrero de 2018 en estudios Romafonic .

La producción ejecutiva a cargo del sello Mc Fly.

La producción artística a cargo de Tavo Lozano.

Nicolás Beresiartua grabó las guitarras acústicas y Dobro en "Al amanecer".

Batería Gabriel Pedernera.

Bajo Maxi Chercover.

Guitarras Fernando Cosenza.

Coaching vocal y coros Ana Belly .

Voz Ike Parodi.

Arte y diseño Juliana Martincich.