Inaugura la muestra de fotos Mujeres en lucha

El texto que acompaña a Mujeres en Lucha reza: "Ser mujer viene acompañado de particularidades que atraviesan edades, clases sociales, religiones, lugar de nacimiento. Tenemos dolor conjunto, nos ignoran, nos violentan, nos matan. Nos juntamos a compartirlo, para tomar fuerzas, para juntar coraje, para descubrir que sentimos las mismas injusticias, que las tripas se nos revuelven, que vamos a apoyarnos, ayudarnos y que estamos dispuestas a abrir los ojos de la sensibilidad a quien permanezca ciego. En la plenitud de la ciudad que nos vio crecer, que nos hizo llorar y que pudo matarnos, no hubo reloj, ni esquina que apagara nuestro grito. Saluden a las que fuimos, vamos a volver parecidas las que queremos ser.”

El mismo se inició en 2016, “acompañado la lucha de la mujer. Motivadxs por la idea de mostrar lo que no se ve en los medios masivos de comunicación”.

