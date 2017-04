Insólito: por qué se habrían peleado Antonella Roccuzzo y Shakira

"No le gustó el chorizo y, encima, tenía un piolincito. Mascherano, que estaba a cuatro personas de ella, gira su cabeza y dice: «Sáquenle el chorizo, no le sirvan más». Se armó una gresca. Piqué y Shakira se fueron. Y Antonella, ofendida, la sacó de su grupo de WhatsApp y le prohibió la entrada al palco de las esposas de los jugadores del Barcelona", detallo la esposa de Diego Latorre.

"Se pelearon por un chorizo. Hizo un asado Messi y no había empleada doméstica, sólo el parrillero", comenzó a detallar la panelista de Ponele la firma.

Entre ellos se cuenta la buena relación la mujer de Leo Messi con una ex novia de Gerard Piqué, a quien dejó por la cantante colombiana.

