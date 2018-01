Investigan supuesta extorsión a Susana Giménez por videos íntimos de su nieta

La Justicia penal de La Plata investiga una denuncia por presunta extorsión a Susana Giménez, tras conocerse que una persona pretendió cobrarle 8.000 dólares a la diva televisiva a través de un periodista para no difundir cuatro videos eróticos de su nieta, Lucía Celasco, informaron fuentes judiciales.

De acuerdo a los voceros, el único imputado es el periodista de espectáculos Pablo Silva –trabajó en Crónica y en El Sensacional– quien días atrás contactó a Inés Hernández, productora de Susana, para advertirle que una persona le había ofrecido por Whatsapp supuestos videos "hot" de Celasco y que ofrecía no difundirlos a cambio de 8.000 dólares.

Tras esa llamada, este martes trascendió que el domingo pasado la fiscal platense Cecilia Corsi ordenó allanar la casa de Silva y que personal de la Dirección de Cibercrimen registró su domicilio en la localidad bonaerense de Villa Ballester, partido de San Martín.

Los efectivos se llevaron celulares, computadoras y hasta una play station que serán analizados por los peritos.

El abogado de Silva, Darío Saldaño, explicó que "mi cliente fue contactado el sábado por un personaje mediático que le ofreció comprar videos íntimos de Celasco. El le contestó que actualmente no estaba trabajando y que no le interesaba el material".

"Mi cliente llamó a la productora de Susana para informarle lo que ocurría, pero ella le dijo que para molestar a la conductora necesitaba pruebas", relató y contó que Silva se las solicitó al personaje mediático, cuya identidad no quiso revelar, éste le hizo llegar a través del Whatsapp una captura de pantalla "en la que se ve claramente que la protagonista de los videos es Lucía".

Sostuvo el letrado que Silva reenvió esa imagen a la productora, quien le dijo que estaba en Uruguay y que no tenía tiempo para trasmitirle eso a Susana, porque "él se desentendió del tema".

"Lo hizo de comedido porque creyó que era mejor que los videos estuvieran en manos de la diva", contó el abogado y apuntó que al día siguiente, la vivienda de su cliente fue allanada tras una denuncia radicada en La Plata "por un abogado del estudio de Fernando Burlando en en nombre de Susana Giménez", porque la productora se encontraba en la capital bonaerense cuando se produjo el presunto intento de extorsión.

"Ayer me llamaron diciendo desde el estudio de Burlando que si yo decía quién tenia los videos se terminaba todo. Silva no quiere decir quién es todavía pero lo dirá y aportará todos los datos si en el marco de este proceso se le ofrecen garantías. Mi cliente no tuvo nada que ver. Todo lo que hizo fue de comedido y está documentado en Whatsapp", abundó.

Los voceros judiciales indicaron que esos videos datarían de hace unos cuatro años y habrían sido "robados" de iCloud, que es la "nube" en donde se guardan automáticamente las imágenes tomadas desde un iPhone o iPad.