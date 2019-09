La cartelera cinematográfica estadounidense puso nuevamente a "It. Capítulo 2" primera en recaudaciones con 40,7 millones de dólares más que suman hasta ahora, en su segunda semana de exhibición, 154 millones de dólares, en 4.750 pantallas, según informó el portal Box Office Mojo.



En el segundo lugar quedó "Hustlers", con 33,2 millones de dólares en 3.250 pantallas; en el tercero "Presidente bajo fuego", con 4,4 millones de dólares en 3.076 pantallas, y en el cuarto "Good Boys", con 4,46 millones de dólares en 2.376 pantallas.



En quinto lugar se ubicó la nueva versión de "El Rey León", con 3,55 millones de dólares en 2.365; en el sexto quedó "Rápidos y furiosos Presenta: Hobbs & Shaw", con 2,77 millones de dólares en 2.050 pantallas, y en el séptimo "Overcomer", con 2,73 millones de dólares en 2.293 pantallas.



En los tres últimos puestos del Top 10 se ubicaron "The Goldfinch", con 2.64 millones de dólares en 2.542 pantallas; "The Peanut Bacon Falcon", con 1.92 millones de dólares en 1.490 pantallas, y finalmente "Dora y la Ciudad Perdida", con 1.85 millones de dólares en 1.348 pantallas.

Fuente: Télam