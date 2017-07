Jey Mammón invitó a Lucía Galán para la “salsa de a tres” y se lucieron al ritmo de Pimpinela

El humorista Jey Mammón y su compañera Laura Oliva abrieron la gala de “salsa de a tres” acompañados por Lucía Galán y con una coreografía de un hit de Pimpinela reversionada por Marc Anthony y Jennifer López, fueron la gran atracción de la noche del Bailando. La frutilla del postre fue cuando la cantante y el comediante interpretaron “Olvidame, vete y pega la vuelta”.

El primero en tomar la palabra y evaluar al trío fue Ángel De Brito, quien pese puntuarlos con un escaso 5, los elogió: “Es un placer tenerte acá. Por fin una estrella de verdad, aunque no me gustó el inicio, ni el final de la coreo. La mejor fue Lucía”. Por su parte Paula Chaves, que está reemplazando a Pampita, le puso 7 y aseguró: “A mí el arranque me gustó. Me pareció una muy buena performance, dinámica y divertida”.

Moria Casán, con voto secreto, coincidió que “el adagio del comienzo fue muy difícil. Estuvo muy bien Lucía. No me mataron, pero me gustó”. Mientras Marcelo Polino los evaluó con un 7 y dijo que “le encantó porque Lucía estuvo impresionante. A mí me gustó la propuesta”. El trío se llevó un total de 19 puntos.

Una vez terminada la devolución por parte del jurado, Jey Mammón y Lucía Galán improvisaron un dueto al mejor estilo Pimpinela y al final de la interpretación la cantante le dio un “cachetazo” al humorista y bromeó: “Esto es por el 5”, en relación al bajo puntaje que le puso De Brito.