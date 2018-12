Jo jo jo: Michael Bublé, Paul McCartney y otros, en el Carpool Karaoke navideño

El conductor James Corden convocó a celebridades del mundo de la música a participar en una edición navideña de su segmento Carpool Karaoke, que integra el programa The Late Show.

¿Y quiénes se sumaron al convite? Michael Bublé, Paul McCartney, Barbra Streisand, Adam Levine, Ariana Grande, Shawn Mendes, Cardi B, Migos y Christina Aguilera, entre otros y otras.

Este elenco estelar de voces sumó su mayor talento para entonar los versos de la canción “Christmas (Baby Please Come Home)"

"Tengo los presentes, el arbolito, todo para la cena... Pero no, no me siento muy navideño... Ya sé que voy a hacer", comienza Corden, ya instalado en el auto.

Entonces, con un simple chasquido de dedos aparecen las y los artistas invitados el segmento.

Para mirar y cantar. ¡Jo jo jo!