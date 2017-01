Joaquín Sabina: nuevo disco, gira y show en Rosario

El compositor madrileño y ex miembro de Pereza, además de los créditos en la coescritura figura como productor del que será el decimoséptimo álbum de estudio en la carrera de Sabina, el primero en solitario desde el lanzamiento de Vinagre y rosas (2009).

