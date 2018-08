Juan Acosta, más xenófobo que antes: “Amo a los bolivianos, soy de Boca”

“¿Tan pelotudo somos?”, se preguntaba el acto Juan Acosta en un tuit discriminador contra la comunidad boliviana. Bueno, habría que preguntárselo a él, porque quiso despegarse de la situación con otra publicación y en realidad la embarró más.

Acosta generó un gran repudio a partir de mensajes en contra de la comunidad boliviana: “¿Le brindamos hospitales gratis, los acogemos, se llenan de guita con la verdura y encima hay que bancarse a Evo? ¿Tan pelotudos somos?”, escribió.

Las críticas lo llevaron a borrar este mensaje y tratar de aclarar lo dicho. Pero el intento fue en vano, dado que se empantanó más involucrando a los hinchas de Boca: “Por si no quedó claro, amo Bolivia, a los bolivianos, soy de Boca y me comparan todos y soy feliz por ello, no amo a Evo. He dicho”.

Por si no quedo claro, amo bolivia, a los bolivianos, soy de boca y me comparan todos y soy felz por ello, no amo a evo..he dicho — juan acosta (@AcostashowJuan) 24 de agosto de 2018

Habrá que ver cuál será su próxima opinión para que se eche a sí mismo la última palada de tierra.