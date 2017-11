La China Suárez bancó sus estrías ante algunas críticas

Eugenia Suárez salió en defensa de sus estrías luego de recibir algunos comentarios al respecto en Instagram, donde publicó una foto suya en bikini luciendo su embarazo de 6 meses. Muchos seguidores se sumaron a su postura y relativizaron estas marcas en su piel.

El diario Clarín publicó que la China Suárez (25) aprovechó el buen tiempo de este domingo en Buenos Aires para tomar sol y descansar en familia, tras su regreso de España y Londres a donde viajó junto a su pareja Benjamín Vicuña (38).

La exitosa actriz, quien por estas horas está cursando el sexto mes de su primer embarazo con el actor, se mostró en Instagram tomando sol con un diminuto bikini rojo, en su sillón junto a su perra bulldog francés.

Domingo ✨ Una publicación compartida de China Suarez (@sangrejaponesa) el 5 de Nov de 2017 a la(s) 12:15 PST

Algunos usuarios de las redes no disfrutaron de la ternura de la imagen porque posaron sus ojos en las estrías de su cadera. Entonces, muchas de sus seguidoras vincularon esas marcas en su cuerpo con un resultado de su actual estado o con su primer embarazo, el de Rufina, fruto de su ex relación con el actor Nicolás Cabré (37).

Otras, en cambio, cuestionaron su estado físico. Por eso, molesta, la China escribió: “Tengo estrías desde que tengo 15 años, pero no me molestan en lo más mínimo. No son por el embarazo”.

“¡Aguanten las estrías, China!”, fue uno de los comentarios que le dejaron las fans a la futura mamá. "Tengo tu edad, también soy delgada y no tengo hijos... y tengo estrías desde los 15 años. Estás estupenda China", escribió otra joven al lado del comentario de otra que decía: "Sos hermosa @sangrejaponesa más aún por ser auténtica. Qué feo que entre mujeres tiren tanta mala onda. ¡¡Sean felices!! ¡¡Con estrías o sin estrías!!".