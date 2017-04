La Mona Jiménez se descargó por la muerte de un joven en su show

El cantante de cuarteto cordobés Juan Carlos “la Mona” Jiménez rompió el silencio luego de la muerte de un joven que estaba ingresando a un show que el músico dio el fin de semana pasado en el barrio San Vicente de Córdoba capital.

En las últimas horas, se conoció que el propio Jiménez fue denunciado penalmente por el abogado de la víctima. Además, varios testimonios de los asistentes al baile de esa noche mostraron su indignación con la organización y muchos incluso a puntaron contra su propio ídolo.

Ante esta situación, La Mona utilizó su cuenta de Facebook para descargarse.

El texto completo

"A pedido de ustedes salgo a hablar, no vengo a lavar culpas, si tengo culpas, las pagaré en la justicia como corresponde. No me vengo defender de nada, la justicia dirá si soy culpable o no y ahí me defenderé en el ámbito que corresponda. Hay una víctima que quise y quiero respetar, y vamos a esperar a que la justicia y la autopsia determinen la causa.

Sino hablo, porque no hablo. Si hablo, porque quiero limpiar culpas. Aunque no me van a creer, les voy a dar para que sigan hablando. No es noticia sino hablamos de La Mona, no vende. Estuvimos toda la semana averiguando como fue todo. Quiero decir que NO ME ENTERÉ DURANTE EL BAILE de lo que pasó. No lo hago para cubrir mi pellejo, lejos esta de mi, síganme despellejando. Recién me entero de la víctima cuando termina al baile, por este motivo es que el baile siguió su curso normal hasta el final sin ser suspendido. Nadie me aviso lo que estaba sucediendo.

Pero yo quiero llegar a la verdad, para los que quieren seguir mintiendo y les gusta la prensa, que lo hagan, no voy a ser yo quien va a cerrar ninguna boca, al contrario, estoy haciendo que todos descarguen su bronca sobre mi si eso les hace bien. No voy a hacer yo quien les va a tapar la boca, vuelvo a repetir, voy a seguir por la verdad. Lo que dictamine la justicia ahí estaré, PORQUE LA PRENSA YA ME SENTENCIÓ.

Aclaro que NO soy dueño ni socio del Sargento Cabral, ni de ningún Club o Boliche como muchos dicen.

Yo esta semana no tenia permiso para hacer baile, por prescripción medica. No estaba previsto ningún baile para esta semana, íbamos a comunicarlo y preferimos que no, dejar que sigan hablando y con sus mentiras. De esto se trata la democracia, que todos puedan hablar libremente.

Es falso lo que pone la prensa. Ningún medio de prensa nacional o de Córdoba nos llamó para consultar absolutamente nada durante toda la semana. El teléfono de la oficina estuvo habilitado como siempre, y nosotros también. Pero es más fácil salir a hablar sin tener fuentes o basándose en lo que dicen otros sin consultarnos a nosotros. Recién hoy viernes se comunicó un canal de tv con la oficina y atendió Juana al cual le dijo que ya era tarde para llamar después de que dijeron muchas mentiras.

A alguno se le ocurre, que Juana yendo al hospital y al velorio la iban a recibir con besos y abrazos? Estuvo 1 hora en el velorio hablando con el padre, primos y amistades y dijeron que fue a sobornar, que la echaron, CUANDO NO FUE ASÍ. Son todas mentiras. Como podría haber estado Juana hablando 1 hora con la flia si es que la echaron? Fue atendida correctamente y no tiene absolutamente nada que decir. Solo una persona le dijo que deberíamos suspender el baile del sábado pasado por la noche, cuando en realidad el baile ya estaba suspendido.

Pero pueden decir lo que quieran, no voy a desmentirlos, yo se que el instinto de madre y abuela la llevó a acompañar a la familia, pero si fue interpretado de otra manera, no tengo mas nada que decir.

Juan Carlos Jiménez