La declaración del sector audiovisual local por el conflicto en el Incaa

Por otro lado,el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto, afirmó que "está garantizado el fomento del cine" y aseguró que "no hay una caza de brujas" en el Incaa, tras la asunción de Ralph Haiek en reemplazo de Alejandro Cacetta.

“El cine no genera deuda. Es una industria que genera valor agregado a otros sectores como el turismo, la educación y la cultura. Cuando hablamos de cine, nos referimos a difundir las soberanía cultural y educativa. Es todo beneficio”, aseguró Nicolás Font, integrante de la Cepiar, a Rosario3.com.

Desde la asamblea, el cineasta local Gustavo Postiglione afirmó a El Tres que lo más importante del conflicto en el Incaa no es el desplazamiento del ex titular Alejandro Cacetta, sino cuidar “el fondo de fomento del cine argentino". Destacó que la actividad se “autofinancia” y “no le saca del bolsillo un peso a nadie” (ver video).

El texto acordado propone “defender la autarquía del Incaa y la plena vigencia de la ley de cine”, “exigir que no se afecten los mecanismos de financiamiento”, “defender la ley vigente de servicios audiovisuales y su plena aplicación” y “repudiar las operaciones de desprestigio del cine nacional”, entre otros puntos.

