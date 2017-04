Convocan a una asamblea en defensa del sector audiovisual

“El cine no genera deuda. Es una industria que genera valor agregado a otros sectores como el turismo, la educación y la cultura. Cuando hablamos de cine, nos referimos a difundir las soberanía cultural y educativa. Es todo beneficio”, aclaró Font.

Actualmente, el Fondo de Fomento se conforma con la derivación del diez por ciento del costo de las entradas y con el 25 por ciento del monto que los canales de televisión pagan al Enacom (ex Afasca, ex Comfer) por el uso del espectro de radiofrecuencia.

Uno de los ejes del encuentro de esta tarde estará centrado en la continuidad del Fondo de Fomento y que no se lo “toque ni por una treta legal, ni por una ley, como la Ley de Convergencia digital con la que se avanzaría directamente sobre la Ley de Cine”.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo