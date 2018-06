La denuncia de Bertuccelli: ¿cuál fue la reacción de Vicentico?

Valeria Bertuccelli dio los detalles de su renuncia a la obra Escenas de la vida conyugal, obra que protagonizaba junto a Ricardo Darín, en una entrevista con Luis Novaresio. Allí, dijo que el actor la “trató de una manera que no se trata a una compañera”.

En el amrco de la charla, la actriz también contó cuál fue la reacción de Gabriel Julio Fernández Capello (Vicentico), su compañero y padre de su hijo Florián.

“Gaby se la bancó muy bien. Florián (su hijo mayor) se la bancó muy bien, porque en mi casa tengo todos varones. La verdad fue muy «¿cómo hacer para que me la banque yo?»”, dijo Bertuccelli.

“En su momento, muchas veces (Vicentico) estuvo a punto de querer ir a hablar, pero a la vez tanto yo que era «no, no, no, esto lo resuelvo yo y no necesito que mi marido vaya a hablar con nadie»… y él que fue «obvio, obvio, obvio, te entiendo y es genial»", cerró.