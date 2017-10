La emotiva canción que tocó Metallica en el estadio atacado por yihadistas

La banda de heavy metal Metallica se presentó este fin de semana en el Manchester Arena, donde en mayo pasado terroristas yihadistas hicieron explotar dos bombas durante un show de Ariana Grande y causaron 22 muertes. El momento emotivo de la noche fue cuando el grupo tocó una canción de los ingleses Oasis, Don't look back in anger (No mires hacia atrás con enojo) que sae ha convertido en una suerte de símbolo sobre lo ocurrido en el Manchester Arena.

“Qué momento. Piel de gallina”, escribió el baterista Lars Ulrich que fue quien compartió la canción en tu Twitter.