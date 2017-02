La gran jugada de Piqué: cumpleaños sorpresa para Shakira

Superados los problemas, Piqué lo hizo: convocó a amigas de Shakira que hacía años que la cantante no veía, y de esa manera le dio una gran alegría. Gran jugada del defensor, con asistencia de su suegra.

La pareja está de festejo luego de superar algunos problemas de salud de Sasha y Milán, sus dos pequeños hijos. En noviembre, Sasha fue hospitalizado y luego dado de alta por una enfermedad que sus padres prefirieron no difundir; y hace una semana una infección que sufrió Milán, motivo por el cual tuvieron que suspender el cumpleaños del chico.

