La original invitación al casamiento de Jorge Rial y Romina Pereiro

Hay fecha. Hay tarjeta. Pero no hay wedding planner. Jorge Rial y su novia, la nutricionista Romina Pereira, ya enviaron las invitaciones a su boda de abril. Ahora falta sólo un detallito: convencer a Claudia Villafañe que organice la fiesta.

Rial y Pereiro enviaron las tarjetas a sus invitados para que se agenden el 20 de abril. Tal será el día de dar el sí. "Save the date. 20 de abril de 2019. J & R", dice el texto sobre una imagen de ellos, tomada durante el viaje que hicieron a Londres, en mayo de 2018.

Por si el casamiento te tomó por sorpresa, te contamos que la propuesta fue hecha en diciembre pasado durante la cena de Nochebuena. Rial hizo el pedido oficial delante de su hija Rocío –con Morena las cosas en esa época estaban todavía tensas– y las nenas de Romina, Emma y Violeta.

Luego, el conductor hizo público el compromiso con un tierno posteo en Instagram. “Un día te llega el amor y vos sentís que es ese, el definitivo, el que esperabas, el que necesitabas, el que te merecías. Es distinto. Se te pega en todo el cuerpo. Va con vos a todos lados. Sentis que vino para quedarse. Y a uno no le queda más que agradecer y disfrutar. Tener una familia es una bendición. La vida me dió otra oportunidad. En realidad me la diste vos. Ojalá que con el amor que siento por vos alcance para hacerte feliz”, escribió debajo de una foto de ambos mostrando los anillos.