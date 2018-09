Las cosas que Poroto Cubero hace con Mica y que Nicole no permitía

Fabián Cubero compartió con sus seguidores y seguidoras de Instagram Stories fotos del suculento plato con el que esperó a su novia, Micaela Viciconte.

En las imágenes se al hombre de Vélez en la cocina y unas brusquetas con jamón crudo, cocido, queso y tomate.

"¡Una bomba!" Así calificó Mica el plato.

De este modo nos enteramos de los placera actuales de Poroto que durante su relación con Nicole Neumann eras entre nulos y escasos en la casa.

Pasa que Nicole no sólo no come carne porque es vegetariana, sino que tampoco la cocina ni la compraba para el hogar.



"No dejo comprar, acepto hasta ahí las milanesas, que las haga cada tanto. A ellas (por sus hijas) les cocino vegetariano", contó la modelo en 2013, durante una entrevista con Susana Giménez y en la que estaba rodeada por Fabián y sus hijas Indiana y Allegra y Cubero.