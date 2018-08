Le confirmaron que abría el Bailando y “pidió” pastillas de carbón

Este lunes regresa Bailando 2018 y esta confirmada la pareja que inaugurará este año el certamen.

"La pareja elegida para abrir es la de Jimena Barón y Mauro Caiazza”, anunció Pedro Alfonso en Los especialistas del show, el programa que seguís en las tardes de El Tres.

"No sé si ya se lo comunicaron, pero yo le tengo mucho cariño y espero que la rompa porque la admiro", dijo el ex productor, que este año no estará como participante.



Al parecer, Jimena no estaba al tanto de la noticia y expresó a su manera la sorpresa en Twitter.

El último lunes, Marcelo Tinelli y El Trece anunciaron la fecha y hora de regreso de ShowMatch: lunes 3 de septiembre a las 22.30.

Ese día se verá la apertura ficcionada que el conductor ya comenzó a grabar junto a Martín Bossi.

En ella, el humorista hará los distintos personajes de un sueño que tendrá Tinelli en el que se encontrará con los líderes de la Argentina y a quienes les pedirá ayuda para el ciclo.