Lecturas recomendadas: Aguinis, Luna Park, consumo y el Padre Ignacio

En el libro, las investigan el fenómeno del hiperconsumismo en la sociedad actual a través de la experiencia personal pero también del análisis profundo de todos los aspectos que nos involucran en la vida cotidiana, aun aquellos que no pensamos al decidir "comprar".

Entre las novedades editoriales de las últimas semanas, asoman cuatro libros a recomendar en el apartado no ficción.

¿Qué te pareció la nota?

No me gustó 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Me gustó

Compartilo