¿Los tapó el agua? El Bailando se quedó sin el acquadance

El Bailando por un Sueño 2017 no tendrá uno de los ritmos más esperados por el público: el acquadance.

El encargado de dar el anuncio fue Marcelo Tinelli, conductor del ciclo, a través de su cuenta de Twitter. Apenas se trató de una comunicación, sin dar detalles de por qué se tomó la decisión.

Hemos decidido cancelar la realización del #Acquadance este año en el #Bailando2017 . Mañana nos vemos 22.30 hs. Se van 2 parejas. — marcelo tinelli (@cuervotinelli) 1 de noviembre de 2017

De esta manera, el montaje especial que se realiza cada año en el estudio de ShowMatch para que las parejas realicen su coreografía en cuatro piletones no se llevará a cabo. El motivo se debe a las deudas que el grupo Indalo, en medio de su venta, tiene con el conductor y los empleados.

Los proveedores de elementos para el armado de los escenarios especiales ya habían dado el aviso: "Si no nos pagan, nosotros nos llevamos las cosas", en referencia a las pantallas, las cámaras y también las piletas.

Días atras, el diario Clarin había detallado que el Grupo le adeuda a Tinelli no sólo meses de su sueldo como conductor sino también el 19% de la venta de su histórica productora. Pero no sólo Tinelli es quien no cobró sino también los jurados y otros empleados.

Incluso Marcelo recurrió a Twitter para manifestar su bronca: "Te dan cheques sin fondos y desaparecen. Después aparecen otros y te extorsionan".