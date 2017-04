Magui Bravi habló de su operación de nariz y de Suar

Desde hace un tiempo circulan fuertes rumores que vinculan sentimentalmente a Magui Bravi con Adrián Suar. En su reaparición en los medios, la bailarina se refirió al supuesto affaire con el productor televisivo y explicó porque decidió operarse la nariz.

"No tengo idea por qué me relacionan con Suar, estaría buenísimo saber quién fue y por qué", dijo Magui en una nota en el programa Infama (América) y desmintió categóricamente haberse ido con Suar de la entrega de premios Tato el año pasado. "Yo no me fui con él, me vino a buscar mi papá".

"A Suar lo conocí cuando fui a un casting y fue muy amable conmigo, pero no me pidió el teléfono. Sólo espero que estos rumores no me perjudiquen o afecten en cuanto a lo laboral", comentó la bailarina.

La morocha también explicó los motivos por los que se operó la nariz: "No me gustaba mi nariz. Tenía ganas hace mucho tiempo de hacerme la cirugía. Tomé la decisión porque me hice un estudio y me salió que tenía algo mal de salud y lo tenía que resolver. Entonces el tema era resuelvo el problema y me cambio la nariz o lo resuelvo y que queda igual. Y entonces me dije: y bueno ya que estamos".