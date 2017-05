Matías Alé se reencontró con Graciela Alfano en Salta

Una publicación compartida de Matias Ale (@matiale77) el 14 de May de 2017 a la(s) 5:27 PDT

Matías también contó que le “dio mucha alegría estar con Graciela porque habla muy bien de nosotros y después de tanto tiempo hoy podemos hablar bien y recordarnos con mucha alegría. Ella habló genial de mí y eso me llena de orgullo porque es la relación mas larga que tuve. Ella es una gran persona, ojalá se abran puertas para trabajar juntos. Sería espectacular”, concluyó.

Alé estuvo dos días en Salta y junto a Grace rememoraron viejos momentos de cuando estuvieron juntos. “El encuentro con Grace fue buenísimo, nos encontramos en Aeroparque, fuimos a trabajar a Expolook 2017 de Salta. Este año quienes me contrataron me dijeron que vieron a Graciela y que la querían traer. Le escribí, se copó y se vino”, dijo el actor a Caras y agregó: “El sábado viajamos juntos y charlamos un montón de la vida, de la familia, de mi salud; recordamos los momentos lindos y divertidos y nos dimos cuenta del cariño que nos tenemos porque hoy, 10 años después, nos podemos volver a juntar y llevarnos bien”.

En pleno proceso de recuperación, Matías Alé viajó a Salta para conducir Expolook 2017 y allí se reencontró con Graciela Alfano, quien fue invitada a desfilar en el certamen gracias a la intervención de su ex pareja.

