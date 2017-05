"Menem lo hizo" versión Underwood: el desopilante spot de House of Cards

Faltan dos semanas para que se estrene la quinta temporada de House of Cards y la expectativa crece. Encima, para aumentar la ansiedad, Netflix lanzó un video promocional que emula la campaña presidencial de 1999 del ex presidente Carlos Menem. Se trata quizás, uno de los spots políticos más recordados –y parodiados– en la Argentina. Sí, “Menem lo hizo” pero versión Frank Underwood. El resultado es desopilante pero antes de hacerle click aquí va una advertencia para los que todavía no vieron la serie (o no llegaron a terminar la cuarta temporada) y quieren hacerlo: el corto contiene varios spoilers de las temporadas anteriores.

Y aquí, para los que ya se olvidaron del pegadizo jingle original (o nunca lo escucharon) un recuerdo audiovisual. El año es 1999 y Menem insistía con la posibilidad de la "re-re". Años antes había perdido los comicios legislativos y, con una recesión insinuaba el descalabro que llegaría años después.