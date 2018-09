Mesaza: qué dijo Nazarena Vélez de Fede Bal

Nazarena Vélez fue una de las invitadas de este sábado a La noche de Mirtha, el programa que seguís en la pantalla de El Tres. Mientras la actriz se refería la vuelta de su hija Barbie Vélez al teatro en una obra de José María Muscari, La Chiqui la interrogó sobre la relación de ambas con el director con quien estuvieron distanciadas desde la difusión de un audio antisemita contra Federico Bal

"Nos distanciamos por un audio que había salido hace dos años. Él la pasó muy mal y mi familia la pasó mal porque eso fue grabado en mi casa, había mucha gente. Y no estuvo bueno. Y desde ahí no nos volvimos a hablar", aclaró Nazarena.

Fue en ese momento que Mirtha Legrand le consultó si Muscari había sido quien la alertó sobre maltratos a su hija por parte del hijo de Cramen Barbieri y Santiago Bal, quien era su pareja en ese momento

“Sí, fue José. Sí le creí en el momento pero después cuando fui a hablar con mi hija y su pareja fue tan categórico como nos negó, tan convincente que terminamos creyendo en él y no en Muscari”, aseguró Vélez.

La justicia finalmente sobreseyó a Federico Bal y a Barbie en causas iniciadas por la pareja, pero el actor demandó a Nazarena.

“Él comenzó un proceso contra mí por injurias. Tiene muchas ganas de seguir", disparó.

“¿Vos no lo podés nombrar?", le consultó Mirtha y la respuesta de Nazarena soprendió: “Yo no tengo ganas de nombrarlo, me repele”.