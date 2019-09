Otra vez Mirtha Legrand logró incomodar a uno de sus invitados con una pregunta. Se trata de Javier Calamaro a quien la diva le pidió que opinara sobre la tensión entre Diego Torres y Coti por la canción “Color Esperanza”. No le quedó otra que colarse en la disputa mediática.

De acuerdo a lo que publicó El Trece, la Chiqui quiso conocer la opinión de Calamaro respecto a la polémica generada por la acusación de Coti Sorokin a Diego Torres por la autoría del tema. “Mirá que ya me tomé uno vinitos y puedo decir la verdad”, disparó el cantante al escuchar la pregunta.

“Coti es mi amigo. Sacamos una canción juntos”, continuó Calamaro, en un intento por esquivar la respuesta. Pero ante la insistencia de Mirtha, el cantante disparó: “Que plomo, ¿no? Porque tenés que defender la posición de un amigo a costa del detrimento de otra persona que está todo bien, que hay buena onda”.

“Hasta donde yo sé - Diego no me odies -, tengo entendido que la canción es de Coti, pero no estaba ahí cuando la compuso”, manifestó el artista.

Luego hubo un momento confuso cuando Calamaro le preguntó a Mirtha qué estaba tomando y propuso un brindis. “Qué difícil esta mesa”, fue la expresión de La Chiqui.