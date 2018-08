Moria Casán: "Siempre fui sólida en romper reglas”

Moria Casán encabeza el elenco de La revista está en Rosario que se presenta este sábado a las 22, en el teatro Broadway. Antes de la función, la One dialogó con A diario, por Radio 2.

En la entrevista con Alberto Lotuf y Juan Junco, la vedette y conductora recordó sus comienzos, explicó las razones de su vigencia tras 50 años –"siempre fui sólida en romper reglas”–, adelantó la función en la ciudad y opinó sobre el "queremos flan" de Alfredo Casero: "Creo que está muy enojado desde que adelgazó".

En la entrevista, una de las primeras preguntas que despejó la capocómica fue sobre “el lugar” que tiene como artista y más allá de cámaras y los escenarios. “Creo que ocupás el lugar en que te pone la gente. Para las mujeres, por ejemplo, soy una gran referente. Creo que transmito algo muy fuerte más allá de lo artístico que es como espiritual, sin hacerme la pastora evangelista. Soy una persona que transmite una energía especial. Nacés con esto, te lo da el universo”.

En tal sentido, recordó que pese a no saber bailar y sólo con alguna noción musical, ganaba concurso infantiles.

“Siempre fui muy transgesora y audaz. Siempre fui sólida en romper reglas”, abundó.

Al ser interrogada sobre cierta idea que rodea y que afirma que "no se puede polemizar con ella", Casán se inclinó por la negativa.

“Soy la persona más armoniosa que puede haber. Cuando me conoce la gente queda desarmada porque no puedo creer que Moria sea humana y dulce”, sostuvo.

Y continuó: “No es que me tengan miedo. Es que, de pronto en un ida y vuelta, hago match point. Lo que pasa es que hay años de trayectoria. A casi todos los que hay ahora los conozco de chiquitos. Y la que sigue estando soy yo (…) La mejor definición me la dio Ana María Campoy: «Vos siempre vas a estar porque sos pasado presente aggiornado»”.

El presente la tiene al frente de la conducción de dos ciclos televisivos: Intrusos, en reemplazo de Jorge Rial, e Incorrectas; ambos por América.

“Una cosa es Intrusos, que es un programa establecido donde hay un equipo y es da los pies. Otra cosa es Incorrectas, que es un programa con el que quería oxigenar la tarde. Quería hacer la gente se olvide un poco del dólar, el tarifazo, las muertes, los femicidios. Ahí trato de desdoblarme, de poner algo de actriz. Sos la misma, pero no sos la misma”, afirmó.

La revista

Moria presenta La revista está en Rosario este sábado en el Broadway y para diva, se trata de un género que “te enseña todo. “Es muy descontexctuada, no tenés nada que te proteja, Te protegés vos misma. Rompés la cuarta pared todo el tiempo”, dijo, al tiempo que recordó que fue la primera vedette en bajar del escenario al público.

Y sobre el elenco que la acompaña, reveló que “le da mucho placer” trabajar con artistas locales.

El mismo está integrado por Zaul, Lorena Liggi, Andrés Teruel, Ania, Alejandro Gallego, Facundo Martínez, Eugenia Bassi, el Grupo Soy Malambo y un gran ballet, bajo la dirección general de Leandro Ángelo y Lorena Liggi.

"Desde que estrenamos revistas, tanto Rosario como la Plata eran dos puntos muy importante donde se hacía, no te digo una medición pero era como una cábala antes de Buenos Aires”, confió sobre la reputación del público rosarino.

Ya sobre el cierre de la entrevista llegó la referencia a los dichos de Alfredo Casero.

“Con lo de «el flan» me descompuse de risa. Desdramatizo la realidad. No es que no me lo tome en serio a Casero, que es inteligentísimo, pero no, no estoy de acuerdo. Creo que está muy enojado desde que adelgazó. Le está faltando la grasita que tenía. Pero me hizo mucha gracia el «queremos flan, queremos flan» con el bombo. Hoy la gente grita «queremos plan». Yo lo asocié enseguida con eso”, disparó Moria.

Acto seguido, evitó hablar de política: “No me pidan que opine porque no la pueden analizar los polítologos y no tengo ganas de analizarlo yo (al país). Yo pago mis impuestos, que son muchísimos, y no paro de trabajar. A mí me va bien y creo en mi trabajo”.

