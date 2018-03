Mucha terapia: Jimena Barón y su decisión de "estar soltera"

Tras separarse de Juan Martín Del Potro el último febrero, Jimena Barón tomó una nueva postura frente al amor y las relaciones en pareja.

"Tengo decidido estar soltera. De hecho, tengo una crisis con el tema de la fidelidad y de la monogamia. Es raro estar toda la vida con alguien, como que se me está diluyendo un poco ese pensamiento", advirtió Jimena en una entrevista con la revista Caras.

Luego, explicó: "Estoy entendiendo que yo no necesito poseer a alguien para pasarla bien o sentirme segura. De hecho, ¿nunca hay deseo de estar con otra persona? Sí, hay censura con respecto al deseo porque hay un compromiso", abundó.

Y el planteo fue más lejos: "No sé cuán normal es eso en una relación de años. Pero imaginarse el casamiento y estar toda la vida junto a alguien. Yo no soy celosa, cero, y de hecho, pienso a la persona que me gusta estando con otra y no me revuelve las tripas. Me da un poco igual lo que suceda cuando yo no estoy".