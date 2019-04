Murió Charly, un ex participante de “Cuestión de peso”

Carlos Vicente Sinópoli, más conocido como “Charly”, quien había participado en el reality “Cuestión de peso” (CDP) durante el año 2013, murió tras sufrir un infarto, luego de volver a aumentar considerablemente de peso. Cumplía en su casa una condena.

De acuerdo a lo que publica el sitio El Trece, tres años después de su participación en CDP, Charly fue detenido en la localidad de San Justo, provincia de Buenos Aires, durante un allanamiento por una causa de robo y lesiones. A partir de allí, Sinópoli tuvo que cumplir prisión domiciliaria y fue en esta condición que murió de un infarto a los 31 años de edad, tras haber aumentado de manera significativa su peso. Su cuerpo tuvo que ser sacado de su casa con la ayuda de los bomberos.

Sin embargo, Charly no fue el primer ex participante muerto del programa. En 2017, Valeria, una de las mellizas que formó parte del reality de ese año, fue atropellada por un automóvil y no pudo ser asistida por su sobrepeso. Antes, Juan Videla, quien estuvo en el ciclo en 2008, falleció ese mismo año por problemas de salud relacionados con su sobrepeso, ya que había alcanzado los 400 kilos.

Charly tuvo un polémico paso por el programa televisivo en 2013, con ataques de ira y enfrentamientos con parte del equipo técnico y con los demás participantes. También mintió a los médicos en el marco de su tratamiento.