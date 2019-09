Tras la polémica que se generó luego de que un conductor presentara a Jimena Barón en un festival al grito de “¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche?”, la modelo Nicole Neumann echó nafta al fuego: “Ella habilita eso un poco”, sostuvo.

De acuerdo a lo que publicó el sitio El Trece, en el programa Nosotros a la mañana mostraron las imágenes de lo sucedido en el festival. Jimena Barón se presentó el sábado pasado en la Fiesta de la Primavera en Villa Carlos Paz y el presentador cordobés Andrés Manzur anunció el show así: “¿Quién quiere ver el culo de Jimena Barón esta noche? Ella lo va a mostrar sin ningún problema”, sostuvo Manzur. A consecuencia de esto, el colectivo Ni Una Menos de la ciudad cordobesa emitió un comunicado bajo el título “Violencia simbólica en la Fiesta de la Primavera en Carlos Paz”.

Luego de ver el material, Nicole se despachó. “Es la misma línea de pensamiento que sostiene que hay mujeres que son abusadas y violadas porque se visten de manera provocativa”, sostuvo Agustina Kämpfer.

“No me parece. En algún punto siento que el conductor está tomando lo mismo que ella vende. Hace poco dijo ‘si quieren ver mi cu…, vayan a mi Instagram’. Como que ella habilita eso un poco, no es que se ofende. Si fuera otra persona, por ejemplo La Princesita, se súper ofendería con eso”, consideró Nicole Neumann.

“¿No te parece que la presentación fue un poco denigrante?”, le preguntó El Pollo Álvarez.

“Sí, sí. Pero digo que a La Princesita no le pasaría porque ella no vende eso. Jimena lo vende y lo habilita abiertamente”, insistió la modelo.

“Yo creo que no se justifica esa presentación. ¿A vos no te hace ruido?”, quiso saber el conductor.

“En otra persona lo hubiera tomado súper ofensivo, pero como eso es lo que Jimena vende, él se agarra de eso. No queda bien, yo no lo hubiera hecho, me pareció horrible. De hecho, ella no acusó recibo, la reacción fue más del público”, argumentó Nicole.

“A mí me pareció fuerte”, subrayó El Pollo.

“Sí, ni hablar”, coincidió la panelista.