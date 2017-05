Nicole Neumann contó con detalles por qué se separó de Cubero

Por un lado pide que se preserve su intimidad. Pero por otra, es la propia Nicole Neumann la que da de comer a los medios que hablan de eso. De hecho, en una nota con la revista Caras no se guardó nada sobre su separación con el futbolista Fabián Cubero.

"Yo vengo con este tema desde el año pasado, se me notaba en la tele, incluso durante el Bailando... exploté y lloré varias veces. Empezaba a sentir que las cosas no estaban bien en mi matrimonio y me costaba muchísimo asumirlas. Me costaba transmitírselas a Fabián. Obviamente que él se daba cuenta que yo me estaba alejando, que me estaba costando responderle como pareja", contó.

"No solo pasaba por tener deseo de hacer el amor con Fabián, empecé como mujer a alejarme en todo. Me acercaba menos, tenía menos gestos de ternura, compartíamos menos cosas... Necesitaba estar más tiempo afuera de mi casa que con él", agregó.

"Me costó mucho asimilarlo porque si pienso en Fabián como hombre, es el ideal: el mejor padre, el mejor compañero, tiene un corazón único, es un hombre sensible, alguien que sabe expresar el amor...Pero también es cierto que las emociones se encienden o se apagan y uno no lo puede controlar. Yo no puedo ser deshonesta conmigo misma. La vida no es apretar un botón y decidir a quién amar. A veces el hombre ideal no es el ideal para uno. Cuando dejas de sentir cosas por la persona que amaste el aceptarlo es un proceso muy duro", dijo.

Además, Nicole contó cómo fue el duro momento de comunicarle la noticia a sus hijas Indiana, Allegra y Sienna.

"Lo hablamos el jueves pasado y fue muy duro. Se lo explicamos los dos y tratamos de hacerlo en un idioma más apto para ellas; que papá y mamá no se estaban llevando tan bien y que lo mejor para todos era que papá se vaya a vivir a otro lado, aunque ellas siempre van a poder estar con nosotros. Que nada con ellas iba a cambiar, sólo que el papá y la mamá iban a dormir en lugares diferentes y ya no juntos", confesó.