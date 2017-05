Qué es el hoponopono, la técnica que usa Nicole para “sanar” su divorcio

Una publicación compartida de Nicole Neumann (@nikitaneumannoficial) el 14 de May de 2017 a la(s) 5:37 PDT

“Vos sos co-creador de tu realidad, nada está afuera tuyo. El otro solo te muestra el problema que tenés y de ahí la gratitud”, añadió y aclaró que “no es un tema de culpa”. “Es un tema de perdonarse a uno mismo no por haber hecho algo, sino por haber permitido que esos pensamientos erróneos entren en vos”.

El primer paso hacia la sanación –incluso de enfermedades– es el perdón. Pero no el perdón al otro, sino a uno mismo. Perdonar al otro –advirtió Masantini– significa ponerse en juez, lo que va a contramano de las enseñanzas del hoponopono. Se trata de perdonarse a uno mismo por haber generado o permitido esa situación que ahora me hace mal.

En medio de la tormenta mediática que generó su divorcio de Fabián Cubero, Nicole Neumann sorprendió el domingo pasado con un misterioso “te amo” en su cuenta de Instagram. La primera hipótesis fue: tiene nuevo amor. Pero no, el misterio se develó y en realidad ese posteo tiene que ver con el hoponopono, la técnica de sanación que la modelo practica para superar su separación. ¿De qué se trata? En contacto con Radio 2, Susana Masantini, facilitadora de esta práctica, resumió en tres palabras clave sus fundamentos: amor, gratitud y perdón.

