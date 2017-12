Nicole y la reacción de sus hijas al conocer a Facundo Moyano

Nicole Neumann y Facundo Moyano dieron un nuevo e importante paso en la relación. La modelo decidió que era momento en que sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna, conocieran a su nuevo novio.

La presentación oficial entre las niñas que Nicole tuvo con Fabián "Poroto" Cubero y Facundo se dio durante un fin de semana en Punta del Este.

Hotel Fassano. Para que vean como les mienten . pic.twitter.com/6IGiUp2s0I — Connie Ansaldi (@connieansaldi) 11 de diciembre de 2017

"Se lo tomaron muy natural, no me preguntaron nada. Ellas se divirtieron, jugaron y no hubo planteos. De hecho, el domingo cuando nos volvíamos una de mis hijas le preguntó a Facundo si tenía novia. Él se rió, pero no supo qué decir. Justo yo estaba lejos. Lo agarró de sorpresa. Los chicos, sin que uno de diga nada, ya saben todo", reveló la también panelista en diálogo con el programa Agarrate Catalina.

Pasada la prueba de fuego, Nicole adelantó que habrá más encuentros: "Ahora se vienen las vacaciones y vamos a compartir otros momentos juntos. Entonces, me parecía que de a poquito tenían que familiarizarse con la cara y la presencia de Facundo".