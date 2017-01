Nieve negra abre la temporada de “tanques” nacionales; ¿cómo sigue?

Durante los primeros seis meses de este 2017 también se esperan estrenos argentinos –y coproducciones– de factura independiente entre los que se encuentran Decime que se siente, La idea de un lago, 5 AM, El candidato –la película de Daniel Hendler con Alan Sabbagh, Ana Katz y Verónica Llinas–, y la cinta de animación Anida el mago y el circo flotante, entre otros títulos.

Para el 4 mayo está anunciada Los padecientes, de Nicolás Touzzo y basada en el best seller de Gabriel Rolón. El elenco reúne a Eugenia Suárez, Benjamín Vicuña, Pablo Rago y Nicolás Francella.

Este jueves se estrena en cines el thriller Nieve negra. Y si bien no se trata de la primera novedad argentina en las salas –Terror 5 ostenta el título–, con este desembarco se abre una seguidilla de películas nacionales y coproducciones con aspiraciones de convertirse en éxitos de taquilla.

