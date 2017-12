Ninguna pinturita: así lucirá Antonio Banderas para interpretar a Picasso

Antonio Banderas sorprendió a todos con su nuevo look: rapado y sin cejas.

El motivo es que interpretará a Pablo Picasso en la serie Genius que se emite por National Geographic y tendrá, en esta temporada, como eje la vida y obra de uno de los pintores más importantes de la historia.

¿Que pensarán sus fans? Por el momento se quedaron tranquilos de que no se trata de un problema de salud, sino que es una adaptación física para el personaje que deberá encarar.

"La vida de Pablo Picasso me fascina desde siempre y tengo mucho respeto por este hombre, que nació en mi ciudad de nacimiento, Málaga", había dicho en septiembre el actor.

Con este nuevo look, apareció la gorra en su cabeza para no ser detectado por los fotógrafos, aunque en la presentación de la serie no pudo evitar que haya registro de su nueva imagen.