Operaron al Indio Solari

Según indicó el mánager del músico, Julio Sáez, al canal Todo Noticias, se trató de una operación programada por una hernia y no de una internación ligada a la enfermedad de Parkinson, que padece el ex líder de Los Redonditos de Ricota.

