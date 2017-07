Organizadas: documental sobre el 31º Encuentro Nacional de Mujeres

“Nuestra idea es que el documental no de ninguna certeza ni plantee verdades absolutas. Al contrario, abre interrogantes invita a preguntarnos qué pasa en los Encuentros Nacionales de Mujeres, de qué hablamos y qué pensamos para seguir desarrollando este movimiento, que es tan hererogéneo y que sigue creciendo”, concluyó Zenclussen.

Una vez elegido el título y ya con el montaje final en los 25 minutos, las realizadoras hallaron que las protagonistas, en sus testimonios, repetían la palabra. “Eso resignifica y te trae el título todo el tiempo a la cabeza –apuntó Camila–. Y te hace pensar «que loco, fuimos (y somos) 70 mil. No somos un rejunte, estamos organizadas y tenemos potencia para demandar todo lo que queremos.”

No importa si se llega en colectivo, con organizaciones, por cuenta propia o con amigas, pero "para pasar tres días en otra ciudad o en su misma ciudad, para participar de los Encuentros,una mujer tiene que organizarse. Tiene que dejar a sus hijos con alguien, encargarse del hospedaje, de la comida...El ENM no es un grupo que se junta, son mujeres organizadas que van a hablar de temas políticos, personales. Y lo personal es político”, sostuvo la entrevistada.

Esa paridad en los relatos de las protagonistas –que demandaron un año de trabajo, con entrevistas previas, durante y posteriores al Encuentro– refleja la condición diversa y dinámica de los ENM: “No importa si militás en un partido, si es la primera vez que vas o venís hace muchos años o qué te pasó. No importa tanto quiénes somos sino que somos mujeres y que queremos compartir experiencias y que todas tenemos un espacio para hablar y ser escuchadas.”

