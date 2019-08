Inesperado y admirable. Pampita salió a bancar a la China Suárez. Sí, parece increíble pero es real. A raíz de los rumores de crisis entre la actriz y Benjamín Vicuña a raíz de una mensaje suyo, la modelo compartió una reflexión reparadora.

De acuerdo a lo que publicó el sitio de El Trece, hace algunos días se instaló el rumor de una crisis de pareja entre Benjamín Vicuña y la China Suárez. Según la periodista Marcela Tauro, el galán chileno tendría dos teléfonos celulares. En uno de ellos, su pareja le habría encontrado mensajes con Pampita, en los que le manifestaba que extrañaba “la familia”.

La actriz hizo un fuerte descargo en su cuenta de Instagram: “No iba contestar porque es una versión aislada de una periodista que está bastante ensañada en general con el género femenino, pero particularmente conmigo hace mucho tiempo. Y cómo se fue agrandando la verdad es que no tenía ganas de callarme… Tenés un machismo tan arraigado, tan metido adentro que todas tus versiones con respecto a las relaciones son así. La mujer es la loca, la que controla al hombre, la que lo tiene agarrado de los huevos y yo no soy así”, cerró dirigiéndose directamente a Tauro.

Pero esto no quedó ahí. Ayer a la mañana, en el programa Los Ángeles de la Mañana (LAM) la que habló del tema fue Pampita. La modelo salió a bancar a la actual pareja de su ex, con quien supo mantener un vínculo conflictivo en el pasado. Y fue categórico: “No sé a quien se le puede ocurrir algo así, no es cierto… Hay tres chicos en comun y hablamos de muchas cosas, de muchos temas de los chicos, algo que hacemos desde hace cuatro años cuando nos separamos; no hay mensajes de esas característica, no sé por qué alguien puede decir algo así, que puede hacer mal, que puede lastimar”, señaló.

Cuando la cronista le recordó que la China había disparado contra Marcela Tauro, Pampita declaró: “No sé en el caso puntual de esa periodista, pero en la tele pasa mucho que nos hacen quedar mal a las mujeres, incluso mujeres que hablan mal de las mujeres”, lanzó.