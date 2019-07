Este en Showmatch martes bailaron dos parejas porque la discusión que mantuvieron Flor de la V y Gabo Usandivaras, con Pampita y Flor Peña se extendió a lo largo de más de la mitad del programa.

Con la energía que los caracteriza, Flor de la V y Usandivaras ingresaron al estudio para presentar su coreografía basada en los temas "Locomía", de Locomía; "Vogue", de Madonna; y "100% pure love", de Crystal Waters. "El que esté por salir del closet mire este programa porque va a decir «soy gay». Si no sabía cómo decírselo a sus padres, ésta es la noche. Sí, me encanta la libertad, viva el amor", aseguró Flor de la V antes de iniciar la coreografía.