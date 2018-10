¡Papá, no escuches esto!: las confesiones sexuales de Sol Pérez

Sol Pérez recibió a la sex coach Mariela Tesler en el programa Online, que conduce por la señal KZO. Acompañada por Angie Balbiani y Flavio Azzaro, la participante del Bailando habló de sus gustos en la intimidad y contó a qué edad fue su primera vez.

"En la intimidad es todo como muy «llame ya». La gente se queja de las relaciones exprés: nadie se detiene a sentir en las relaciones", explicó Tesler.

"Es verdad, acariciamos poco", ratificó Azzaro.

Entonces, Sol Pérez sorprendió con una confesión: "Yo acaricio un montón, soy gauchita”.

Acto seguido, lanzó: “Papá, ¡no mires esto por el amor de Dios!"

En tren de confesiones, la participante de Bailando por un sueño aseguró que en la primera cita “no te doy nada" y reveló que su debut sexual fue a los 17 años: "Tenía un tremendo cagazo. ¡Te duele! No está bueno, no la pasé para nada bien".

"Es más, tuve un novio durante tres años y no le toqué un pelo. Mi mamá me decía que tenía que estar preparada y yo no sentía que lo estuviera", confió.

Entre las preguntas, Sol interrogó: "¿Qué pasa si estás teniendo relaciones y se le baja? Me ha pasado que nunca se le suba. Te dice «lo que pasa es que me cansé»".

"Eso de tratar de llegar a una meta, al orgasmo, no está bueno", respondió la especialista.

"Los hombres tienden a manejar esto… Prefiero que lo sientan y que sea cuando tiene que ser, y que no lo manejen tanto. Las mujeres preferimos que estén en el acto sexual y no pensando en otra cosa", aseguró la conductora del ex Pampita Online.