Presentan Pelota de papel 3, fútbol femenino que se lee

Este viernes a las 19, en la sala Empleados de Comercio (Corrientes 450), presentan el libro de cuentos sobre fútbol Pelota de papel 3 (Planeta), con entrada libre y gratuita.

Las dos ediciones previas de Pelota de papel estuvieron integradas por autores –escritores, periodistas, futbolistas y ex– y algunas autoras –periodistas, escritoras e ilustradoras–.

Esta tercera compilación de 29 relatos está escrita, ilustrada y prologada por mujeres, entre jugadoras, entrenadoras y periodistas.

Y en la selección hay rosarinas. Se trata de Rosana “la Zurda” Gómez, entrenadora de los equipos femeninos de Rosario Central y de la Selección Universitaria Argentina; y Virginia Salera, ex entrenadora de Newell’s y actual coordinadora del área de fútbol femenino.

La periodista de Rosario3.com Soledad Massin escribió el prólogo de “Che, juegan bien las pibas” –el relato de Salera– que ilustró la artista Florencia Balestra.

Por su parte, Jazmín Varela y Anne Gabillot transformaron en trazos los relatos de Natalia Guitler (jugadora brasileña de futvoley) y Leila Ponzetti (ex jugadora de River), respectivamente. Eugenia Langone, jugadora de UAI Urquiza, también integra el equipo de las locales de Pelota de papel 3.

A la cancha

Virginia Salera aceptó la convocatoria a participar de Pelota de papel 3 “desde un principio, más allá de que hacía mucho tiempo que no escribía”.

Para ella, la iniciativa es un empuje más “en este contexto social que estamos viviendo del feminismo y la lucha de la mujeres por ganar la igualdad y sostener derechos”, contó en diálogo con este portal..

“Che, juegan bien las pibas” es una captura de “la creación del equipo femenino de Newell’s. Son nuestras historias cruzadas en ese momento”.

“Le empezamos a dar forma a este cuento con las chicas del plantel. Me contaron sus historias, su relación con el fútbol, las dificultades que habían tenido”, abundó Salera, al tiempo que pidió para el fútbol femenino "la visibilización que necesita”.

“Creo que lo que está faltando es mayor apoyo de las instituciones, como los clubes y los Estados, para que se logre eso que las chicas que jugamos al fútbol estamos buscando que es la igualdad de derechos y la profesionalización del futbol femenino”, reclamó.



“Mamá Noel” es el cuento de Rosana Gómez. Y la protagonista es su mamá; la persona que guarda consigo las historias y postales del inicio de "la Zurda" en el fútbol.

“Ella me cuenta las anécdotas, ya que no tengo mucho registro de cuando era chica”, contó la deportista sobre el origen del relato en el que hace un recorrido de su carrera. Y ahí están el primer regalo de Navidad, las reuniones con la familia y eso que la hoy entrenadora quiere para el fútbol.

Si bien Gómez confesó que “al principio me costó empezar el cuento porque no sabía cómo darle ese formato, una vez que empezaron a salir las anécdotas, salió el cuento. «Mamá Noel» refleja “el sacrificio y la lucha no solamente mía sino también de mi familia”.



En tanto que para el periodista de Fox Sports Juanky Jurado, Pelota de papel 3 “recoge el legado de muchísimas deportistas y, en particular, futbolistas que a través de las décadas jugaron con el alma y contra los altavoces culturales, sociales, políticos y del propio deporte que, de una manera o de otra, proclamaban que para ellas jugar era o debía ser un acto prohibido”.