La agenda de sábado de Rosario3 viene con música, teatro, cine, feria, títeres y clown.

De 12 a 17, actividades en la Feria de la Estación Fisherton, con la participación de 40 diseñadores independientes. En la Plaza Vicente López y Planes, Bv. Argentino y Wilde. Gratis.

De 14 a 19 se puede visitar La Isla de los inventos. El espacio integra el Tríptico de la Infancia. En Corrientes y Wheelwright. Entrada: 40 pesos.

A las 14.30, en el Mes de las infancias, función de La banda de los Papa Fritas, un espectáculo musical atravesado por el humor, la poesía y la problemática ambiental. En Sabin y Almafuerte. Gratis.

A las 16, en el marco de la muestra Dos museos y un río, charla a cargo del realizador audiovisual Gustavo Galuppo. En el Museo de Arte Contemporáneo Rosario, Estanislao López 2250. Gratis.

A las 16, función de Barullo en movimiento, una propuesta lúdica que se sumerge en el universo de Inodoro Pereyra, sus paisajes y sonidos. Espectáculo-taller que coordinan Alejandra Tineo y Yanina Giuva. En el CC Fontanarrosa, San Martín 1080. Gratis.

A las 16, en el ciclo Tardecitas en el Saladillo, títeres, clown y magia en una jornada para disfrutar al aire libre y en familia. En Nuestra Señora del Rosario y Lituania. Gratis. Se suspende por lluvia.

A las 16 (y hasta las 20), se desarrolla el Feriazo de La Vigil. Feria de artesanías, discos y alimentos. Habrá música en vivo, espectáculos infantiles, muestra fotográfica “Desde Adentro” (del Taller de Fotografía de La Vigil.) y exhibición de audiovisuales. En La Biblioteca Vigil, Gaboto 450.

A las 17, función de la obra Palabras Juguetes, intervención con bebés para jugar con las palabras (cuentos, poesías musicalizadas, rimas y canciones). Con María Soledad Galván y Maru. En Teatro La Manzana, San Juan 1950.

A las 18, proyección de comedia estadounidense Los pingüinos de papá (2011). Con Jim Carrey, Carla Gugino y Madeline Carroll. Dirección: Mark Waters. En el CC Cine Lumière, Vélez Sarsfield 1027. Gratis.

A las 19, en el marco del 50º aniversario del Rosariazo, función de la obra Acto Relámpago, teatro documental. Con Mingo Scaglione. Dirección: Tania Scaglione. En el CMD Sur Rosa Ziperovich, Uriburu 637. Gratis.

A las 19.30, función de la obra Bang Bang! Y somos historia, de Wilfredo Van Broock y Martín Gervasoni. En el CMD Oeste Felipe More, Pte. Perón 4602. Gratis.

A las 20, en el ciclo Artes Musicales en vivo, concierto del ensamble de metales Di Brass. En la Biblioteca Argentina, Presiddente Roca 731. Gratis.

A las 20 y a las 22.20, función del espectáculo Siddharta. Dirección Coreográfica: Facundo Mazzei. Dirección General: Flavio Mendoza. En el Teatro Broadway, San Lorenzo 1223.

A las 20.30, se exhibe el documental Flora no es un canto a la vida. Centrada en Flora Schvartzman. Dirección: Iair Said. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120.

A las 20.30, función de la obra Looptopía. Con Julia Tarditti y Carla Tealdi. Dirección: Federico De Battista. En el Cultural de Abajo, San Lorenzo y Entre Ríos.

A las 21, recitales de las bandas rosarinas Bangkok y Kiss In Time. En el CC Atlas, Mitre 645.

A las 21, función Oxymoron, a cargo de la Compañía Maquinal. Con Adriana Frodella, Valeria Rico y Nicolás Valentini. Dirección: Judith Ganón. En La Comedia, Mitre 958.

A las 21, recital de Los Pérez García. En Mono Club de Música, Santa Fe y Santiago.

A las 21, función de la obra Completo, nunca es tarde para un corte. Con Sergio Casares y Esteban Ameriso. Dirección: Lucas Maggioni. En Sala La escalera, 9 de julio 324.

A las 21, función de la obra Reventada al Servicio Pop. Con Paula Bertazzo y Pamela Di Lorenzo. Dirección y dramaturgia: Macarena Flores. En IDAE (Instituto de Artes Escénicas), Entre Ríos 840 (P.A).

A las 21.30, el grupo rosarino Perro Suizo presenta su disco El Sonido del Viento. En el teatro de Plataforma Lavardén, Sarmiento y Mendoza.

A las 22, función del espectáculo El Club del Burlesque. Con Silvana Michelini. Ania Gonzalez. Gabriela Amame. Arlete Lefleur y Vanesa Morán Diaz. Maestro de Ceremonias: Gastón Legaristi. Maru Barbieri & Los Burlesk Jazz. Idea y Producción General: Vanesa Morán Diaz. En Club Fosse, Falucho 270 bis.

A las 23, recital de Franco Viola. En el espacio Jarana de City Center Rosario, Circunvalación y bulevar Oroño.

Entre los estrenos de la semana, Mi amigo Enzo (The Art of Racing in the Rain) Con Amanda Seyfried, Ryan Kiera Armstrong, Gary Cole y Kathy Baker. Dirección: Simon Curtis. Comedia. Drama. EEUU.