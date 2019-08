Este jueves, cinco películas desembarcan ellos cines de Rosario. De la comedia al drama y de a aventura a la acción, desembarcan Mi amigo Enzo, Mejor que nunca, Las reinas del crimen, El día que me muera y Cara Sucia.

A las lista se suman las nuevas funciones del documental BTS Bring The Soul.

Los estrenos

Las reinas del crimen (The Kitchen). Tres amas de casa neoyorquinas cuyos maridos son enviados a la cárcel por el FBI en los 70, deciden continuar con los negocios turbios.

Con Melissa McCarthy, Tiffany Haddish y Elisabeth Moss. Dirección: Andrea Berloff. Acción. Drama. EEUU.

.

Mi amigo Enzo (The Art of Racing in the Rain) Enzo es un perro que relata la vida junto a su dueño, un piloto de carreras aspirante a competir en la Fórmula 1. Se trata de un animal con dotes e inteligencia particulares que permiten entender lo que pasa en las pistas.

Con Amanda Seyfried, Ryan Kiera Armstrong, Gary Cole y Kathy Baker. Dirección: Simon Curtis. Comedia. Drama. EEUU.

.

Mejor que nunca (Poms) Después de mudarse a una zona residencial para mayores, Martha tiene dos opciones: sumarse a alguna de las actividades ya presentes en la comunidad o crear una nueva. Entonces, decide formar un grupo de porristas. Pero necesita al menos ocho integrantes. La película narra el proceso de reclutamiento.

Con Diane Keaton, Jacki Weaver y Rhea Perlman. Dirección: Zara Hayes. Comedia. EEUU

.

El día que me muera. Dina Foguelman es una madre controladora. Como sufre de aerofobia, sus hijos deciden armar sus vidas fuera del país y así evitarla. Cuando sin suerte intenta reunir a sus hijos, decide fingir su propia muerte. Con la ayuda de sus amigas, realizará un falso velorio donde todo se terminará descontrolando.

Con Betiana Blum y Roberto Carnaghi. Dirección: Néstor Sánchez Sotelo. Comedia. Argentina.

.

Cara Sucia. Mariel y sus amigos se transforman en dibujos animados para luchar contra una bruja ambiciosa que quiere destruir la selva.

Con Gustavo Garzón, Isabella Caminos Bragatto, Karen Slabcow, Laura Novoa y Matías De Jesús. Dirección: Gastón Gularte. Comedia. Aventuras.

.

Tras el preestreno del último miércoles, el documental BTS Bring The Soul –centrado en el grupo surcoreano BTS– se exhibe en nuevas funciones acotadas. Los miembros contarán anécdotas de sus vivencias en la gira europea. Dirección: Jun Soo Park.