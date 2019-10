La agenda de sábado de Rosario3 viene con música, teatro, cine y cultura.

A las 16, comienzan los encuentros en el marco de las muestras anuales de los Espacios Culturales. Muestras de dibujo, música, diseño e indumentaria, ajedrez, folclore, salsa, literatura y cumbia cruzada. Habrá talleres abiertos al público, proyecciones, narraciones orales escénicas y una presentación del ensamble musical. En el CMD Oeste, Felipe Moré. Y a las 17, pic-nic colectivo y muestra de talleres. En el CMD Norte Villa Hortensia, Warnes

A las 19, MusiMedios Big Band junto a Sergio Puccini interpretan la suite In the key of jazz. En el Gran Salón de Plataforma Lavardén, Mendoza 1085.

A las 19.30, en el Ciclo de jazz, recital de Mobyfreak, grupo integrado por Julio Fioretti en bajo, Gustavo Marozzi en guitarra, Marcelo Vizarri en teclados y Javier Allende en batería. En el Espacio Cultural Universitario, San Martín 750.

A las 19.30, llega El Bingo drag de Tati y Lucero: “un espacio de timba, feria, performance y música que abre lugar a la disidencia y el placer del colectivo LGBTIQ+ y sus aliades”. En el marco de la Segunda Quincena del Arte Rosario. En en Centro de Expresiones Contemporáneas. Paseo de las Artes y el río. Entrada: 100 pesos, que equivale a dos cartones para jugar al bingo.

A las 20.30, función del espectáculo humorístico y musical El show de los fachos. Con Mumo Oviedo, Martín Mazzuchelli, Lala Brillos y Alejo Castillo. Dirección: Mumo Oviedo. En el Teatro Vigil. (Sala Saulo Benavente), Alem 3086.

A las 20.30, el grupo de reggae Riddm presenta su nuevo disco de estudio, Un mundo mejor. Banda invitada: Kandan. En Floyd Rock Pub, Dorrego 1362.

A las 21, la cantante y compositora chilena Myriam Hernández presenta Soy Mujer, espectáculo que reúne las canciones más importantes de su legado en la música romántica. En el Centro de Convenciones de City Center Rosario, bulevar Oroño y avenida Circunvalación.

A las 21, función de la obra de danza Pluripotente. Con Daniel Cabral, Marcela Cameranesi, Analía Fandiño, Ana Idigoras, Licia Lilli, Maite Pérez Pereyra, Leylén Martínez, Vicky Máspero, Silvina Rafael, Ernestina Saccani y Dámaris Waelkens.Idea y dirección: Virginia Brauchli, En La Sonrisa de Beckett, Entre Ríos 1051.

A las 21, la cantante rosarina Adriana Herrero presenta su disco Antes que den las once. En el Auditorio del Colegio de Psicólogos, Dorrego 423.

A las 21, el cantautor Julián Venegas continúa con las presentaciones de Temporada de Barcos y derivas. Junto . Marcelo Stenta, Mariano Ruggieri, Tutu Rufus, Santiago Arroyo y Leo Moyano. En el Cultural de abajo, Entre Ríos 579.

A las 21, función de Esta máquina no era dios. Con Elisabet Cunsolo y Paula García Jurado. Dirección y dramaturgia: Romina Mazzadi Arro. En Espacio Bravo, Catamarca 3624.

A las 21, comienza la primera de las dos Galas del 3er Festival de Magia Rosario. Con las presentaciones de Cascotte y Molinette, Leo Bordigoni, Carlos Dinucci, Ceci Zen, Jorge Viera, Raul Pinto, Maga Alba y Gaston Quieto. En la Comedia teatro municipal, Mitre 950. Gratis.

A las 21.30, se presenta Piano Bar, concierto tributo a Charly García. La banda está formada por Tiago Galíndez (voz y guitarra), Coco Utrera (bajo y coros), Sergio Álvarez (guitarra y coros), Pablo Jubany (piano) y Cristian Papalardo (batería). En en el Complejo Cultural Atlas, Mitre 645

A las 21.30, el actor y humorista Pablo Micozzi presenta El monstruo era yo. Dirección: Javier Pompocielo. En el teatro de Plataforma Lavardén, Sarmiento y Mendoza.

A las 22, función de Filosofia en el Tocador, del Marques de Sade. Con Sebastian Tiscornia, Daniela Ponte, Euder Soarez, Carolina Boetti, Gisel Provenza y Omar Forner. Dirección Omar Serra. En la Sala Alfred Jarry, Montevideo 2364.

A las 22.30, última función de la película rosarina El cuento. En un mundo y en un tiempo incierto, ya no hay futuro ni para los más aptos. Pero una Mujer, un Niño y un Viejo encontrarán entre sí la fuerza humana olvidada, para resistir.

Con Zahir Perrin, Claudia Schujman y David Edery. Dirección: Claudio Perrin. Drama. Argentina. En El Cairo cine público, Santa Fe 1120.

Entre los estrenos de la semana, Sólo una mujer (Nur eine Frau) Con Almila Bagriacik, Merve Aksoy, Aram Arami, Mehmet Atesci y Selin Dörtkardes. Dirección: Sherry Hormann. Drama. Dirección: Sherry Hormann. Alemania.

