"¿Qué haría si fuera violada?", la pregunta de Mirtha a la abogada de Thelma Fardin

La denuncia por violación que hizo Thelma Fardin contra Juan Darthés fue también uno de los temas más hablados en la noche del sábado en la mesa de Mirtha Legrand. La abogada de la actriz estuvo entre las personas invitadas junto con Hugo Alconada Mon, Tato Young, Mailín Gobbo y Cristina Tejedor.

"¿Usted qué si fuera violada?", preguntó la Chiqui a la abogada de Fardin, Sabrina Cartabia. "¡Ay, Mirtha! No puedo saber, ni lo puedo responder. Eso se evalúa en el fuero interno de cada mujer", respondió.

"¿Le molestó? No he hecho (la pregunta) con mala intención", agregó Mirtha y pidió disculpas. "Imagino que no", manifestó la abogada.

En La Noche de Mirtha (El Tres), la actriz Cristina Tejedor recordó cómo, hace más de 40 años, fue violada, quedó embarazada y abortó de forma clandestina porque no le creían. Por su parte, la actriz Mailín Gobbo contó que fue abusada por un cura años atrás.

La abogada de Thelma Fardin dijo que la denuncia de su defendida fue "un acto muy valiente". "Fue un proceso largo desde que decidió tomar la palabra. Queríamos evitar que fuera revictimizada, que es una tecnología que se utiliza para garantizar el silencio, y el silencio se utiliza para garantizar la impunidad", enfatizó.