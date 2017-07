¿Qué pasa entre Pampita y Brian Sarmiento?: "Es un divino pero..."

El lunes pasado el futbolista Brian Sarmiento –quien está a punto de incorporarse a Newell's– la rompió en la pista del Bailando en la salsa de a tres convocado por Sol Pérez. Aunque la mayoría de los integrantes del jurado le puso la nota más alta, Pampita le marcó 9 y se desató la polémica.

Brian consideró que después de su desopilante previa, en la que incluso se animó a cantar, y de su excelente performance, Pampita debería haberle puesto un diez. El enojo del jugador quedó expuesto en las notas que brindó en los días posteriores a su debut en la pista. "Yo pensé que Pampita me iba a puntuar con un 10. El 9 que me puso no me gustó y me dolió", dijo en Este es el show, el programa que se emite por El Tres.

Sarmiento esperaba una buena devolución de la novia de Pico Mónaco porque se conocían desde antes, cuando grabó un piloto para el programa Pampita Online de KZO. "No somos amigos, pero un día me llamaron para grabar un piloto y yo fui de onda, pegamos la mejor. Me llenó de elogios en Twitter y yo esperaba ese 10. Está perfecto el 9 que me puso, está buenísimo. Pero me esperaba algo más”.

Rápida, Pampita escuchó los dichos del jugador y salió a responderle: "Es un divino, pero yo le estoy poniendo 5 o 6 a todo el mundo, no entiendo de qué se queja. Es casi perfecto el puntaje. Además el 9 lo puse por él, porque sus compañeros no me gustaron en la gala, no los vi tan seguros. El que salvó el baile fue él".