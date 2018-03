Qué pasó: Nicole ¿y una cautelar para que Cubero no se acerque?

La separación de Nicole Neumann y Fabián Poroto suma capítulos casi a diario. Esta vez, se trata de un rumor que se filtró en medio de los cruces de declaraciones sobre temas que hacen a su divorcio y las nuevas parejas.

"Nicole, a través de un pedido a su abogado, le habría puesto una medida cautelar a Cubero luego de que él entrara a la casa que compartían, en varias ocasiones, a buscar cosas", informó la periodista Pía Shaw.

"La información es que Fabián (quien tiene a Indiana, de 9; Allegra, de 6 y Sienna, de 3; junto a Nicole) habría entrado al country donde vivían mientras ella no estaba presente", agregó la panelista de Infama Sofía Macaggi.

Indagada por este tema, Neumann mantuvo el misterio: "Yo no voy a ventilar más trapitos al sol. El que quiera hacerlo, que lo haga. Como decía él (por Cubero), tengo tres hijas que leen y miran... hay que pensar en eso".

Y siguió: "No voy a ventilar más. El que quiera vivir en un reality, que lo haga... a mí no me interesa. No tengo intención de que el día de mañana mis hijas googleen y vean que yo haya hablado mal del padre, ni nada por el estilo. Cada uno sabrá cómo se maneja. No tengo nada que decir. No voy a hablar de esas cosas públicamente porque no corresponde".

¡Atajate ese cenicero!